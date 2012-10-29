В Качанівській колонії 24 виборці підтримали «Батьківщину», 886 - Партію регіонів

Харків. 29 жовтня. УНІАН. В Качанівській виправній колонії на виборчій дільниці, за списками якої голосувала екс-прем’єр Юлія Тимошенко, за політичну партію Об`єднана опозиція «Батьківщина» віддали свої голоси 24 виборці, 886 - підтримали Партію регіонів.

Як повідомляє офіційний сайт ЦВК, з 971 внесеного до списків виборця у голосуванні взяло участь 938.

Інші партії набрали таку кількість голосів: 8 - Соцпартія України, 4 - «Свобода», 2 - УДАР, 2 - «Зелені», 2 - Радикальна партія Олега Ляшка, 2 - Партія пенсіонерів України, 1 - «Зелена планета», 1 - «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко голосувала в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці», де з травня ц.р. проходить курс лікування, - 28 жовтня в палату для неї була доставлена урна для голосування. Засуджена голосувала в присутності спостерігачів від ОБСЄ.

На знімку: в Качанівській колонії (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА