На Харківщині людям з особливими фізичними потребами видали 950 візків
14:41, 29 жовтня 2012Харьків
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Шурма розповів про потреби
Харків. 29 жовтня. УНІАН. Людям з особливими фізичними потребами, які мешкають у Харківській області, видано 950 інвалідних візків, що становить 54,1% від потреби.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Ігор Шурма.
Він зазначив, що на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо повного забезпечення у 2012 році окремих категорій населення інвалідними візками органами праці та соціального захисту населення області до Центрального банку даних з проблем інвалідності внесено 1757 направлень на виготовлення візків, що становить 100% від потреби.
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