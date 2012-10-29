На Харківщині людям з особливими фізичними потребами видали 950 візків

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Людям з особливими фізичними потребами, які мешкають у Харківській області, видано 950 інвалідних візків, що становить 54,1% від потреби.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Ігор Шурма.

Він зазначив, що на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо повного забезпечення у 2012 році окремих категорій населення інвалідними візками органами праці та соціального захисту населення області до Центрального банку даних з проблем інвалідності внесено 1757 направлень на виготовлення візків, що становить 100% від потреби.