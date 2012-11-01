Тимошенко дозволили ще двічі поговорити телефоном

Харків. 1 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, яка перебуває в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, вчора двічі мала можливість поспілкуватися телефоном з родичами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, учора, 31 жовтня, засудженій Ю.Тимошенко на її особисте письмове прохання як виняток була знову надана можливість телефоном поспілкуватися з рідними. Розмова тривала близько однієї години.

В цілому 30 та 31 жовтня Ю.Тимошенко тричі телефонувала родичам.

ДПтС нагадує, що ні чинним законодавством, ні технічно (зокрема в ЦКЛ «Укрзалізниці» м.Харкова) не передбачене здійснення засудженими, які перебувають на лікуванні в медичних закладах, телефонних дзвінків.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко по відомив, що екс-прем’єр-міністру вперше за останній час нарешті дозволили поговорити по телефону з матір’ю.

