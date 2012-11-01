У Харкові наклав на себе руки один із керівників компанії, яка належить Авакову

Харків. 1 листопада. УНІАН. У Харкові покінчив життя самогубством Олександр Мотилевський, колишній виконувач обов’язків компанії «Інвестор», яка належала харківському екс-губернатору Арсену Авакову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє на власній сторінці в Facebook А.Аваков, який сьогодні перебуває в Італії.

«Вчора покінчив з життям Олександр Мотилевський, який донедавна очолював правління АТ «Інвестор». Людина не витримала тиску обставин. І хоча після року пресингу - з травня вже не працював в компанії - в спокої його не залишили ... Допити в УБОЗі, погрози і тиск вивели людину з себе... Негідники... Я не знаю як таке коментувати», - пише А.Аваков.

Він зазначив, що О.Мотилевський викинувся в 8-го поверху будинку, де проживає його родина. За словами А.Авакова, покійний залишив передсмертну записку.

Джерело в правоохоронних органах підтвердило кореспонденту УНІАН факт загибелі О.Мотилевського.

Згідно з його даними, О.Мотилевський вчора, 31 жовтня, викинувся з вікна квартири де проживає його родина, розташованої на 8-му поверсі. У квартирі знайдено передсмертну записку загиблого.

Розслідуванням займається прокуратура Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, проти О.Мотилевського та кількох інших керівників АТ «Інвестор» було порушено кримінальні справи. Вони підозрюються у «земельних» махінаціях. Деякі з керівників, зокрема, колишній голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переєденко, затримані і перебувають під слідством, заступник голови наглядової ради АТ Геннадій Гайовий оголошений у розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.