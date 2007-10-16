Комуністи в облраді не визнають державних символів України

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Харківська організація Компартії України не засуджує депутатів з фракції КПУ У Харківській облраді, які відмовилися визнавати державні символи України.

Про це сказала у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН перший секретар Харківського обкому КПУ, кандидат у народні депутати України VI скликання від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, коментуючи вчинок і заяви членів фракції КПУ на позачерговій сесії Харківської облради 15 жовтня.

Обласна організація КПУ на бюро обкому чи деінде не обговорювала цих питань, сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА, але позиція харківських комуністів базується на ставленні до подій останнього часу: указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про вшанування воїнів Української повстанської армії як борців за незалежність України, а також до акцій представників національно-демократичних сил Харківщини на відзнаку 65-річчя утворення УПА в неділю, 14 жовтня, у Молодіжному парку Харкова.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА вважає, що лише так, як це зробили депутати-комуністи, і треба реагувати на дії Президента В.ЮЩЕНКА, а також на позицію тих партійних та громадських організацій Харківщини, які вшанували пам’ять борців за незалежність України на свято Покрови.

«Не можна поважати керівника держави, який в один ряд ставить героїв і злочинців», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА. Вона припинила подальшу розмову, не отримавши від журналіста однозначної ствердної відповіді на своє запитання: «Скажіть, ШУХЕВИЧ стріляв у людей, чи ні?».

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на місцеві видання, учора члени фракції КПУ заявили, що до відставки Президента В.ЮЩЕНКА відмовляються від визнання символів держави України.

«Ми не будемо для початку підводитися на знак поваги під час виконання державного гімну України в ході проведення сесії обласної ради та інших заходів», - йдеться у заяві депутатів-комуністів. У заяві говориться, що комуністи неодноразово вимагали до Президента вибачитися «за нетактовні і образливі висловлювання на адресу ветеранів Великої Вітчизняної війни, не припускатися закликів до реабілітації пособників фашистів – бандерівців, які здійснили злочини проти світу і людства і засуджені Нюрнберзьким трибуналом». «Замість цього, - йдеться у заяві членів фракії КПУ, - ми стаємо очевидцями видання аморальних і злочинних Указів про вшанування фашистських посіпак». Депутати-комуністи підкреслюють, що вони «не можуть визнавати Президента, котрий видає подібні Укази». «Ми не можемо поважати такого Президента, символів такої держави», - заявили представники КПУ.

Голова постійної комісії Харківської облради з питань забезпечення прав людини, свободи слова та інформації, член фракції КПУ Леонід СТРИЖКО в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сьогодні не міг сказати, як довго його фракція дотримуватиметься своєї позиції, і в які інші форми протесту вдаватиметься з метою реалізації своїх ідеологічних та політичних засад. «Президент ЮЩЕНКО наніс образу не лише українському народу, а й мені особисто», - сказав Л.СТРИЖКО, і додав, що його однопартійні вчинили так, щоб «висловити публічне невизнання і Президента, і державної машини», а також «так званого гімну».