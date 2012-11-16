Добкін привітав працівників телебачення, радіо та зв'язку професійним святом

Харків. 16 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін поздоровив працівників телебачення, радіо та зв`язку з їхнім професійним святом.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, своє привітання губернатор висловив під час зустрічі «Чай з губернатором», куди були запрошені ветерани харківського радіо і телебачення.

«Професійне свято для вас має особливе значення, тому що ви це свято фактично створювали власноруч – своїм талантом, умінням, творчим підходом і терпінням. Всі найбільш вдалі ваші проекти сьогодні вивчають студенти, все, що ви придумали, є прикладом творчого підходу або нестандартного рішення, а всі вдалі передачі Харківського обласного телебачення та радіо ґрунтуються на ваших досягненнях», – з такими словами М.Добкін звернувся до піонерів Харківської телерадіокомпанії.

За його словами, завдяки роботі таких людей і створювався імідж Харкова як творчого міста.

«Харків – це місто творчих людей, і у вас було велике щастя – ви мали змогу працювати і творити тут. Ви професіонали своєї справи, люди, які зробили більше, ніж могли. Ми вас поважаємо, ми вас любимо, ми вами пишаємося», – сказав М.Добкін.