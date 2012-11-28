Харківська область завершила збирання цукрових буряків

Харків. 28 листопада. УНІАН. Аграрії Харківської області завершили збирання цукрових буряків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент агропромислового розвитку, станом на 28 листопада цукровий буряк в області зібрано з площі 25 тис га, накопано 921 тис тонн коренеплодів, середня врожайність становить 369 ц / га.

На 26 листопада на цукрові заводи Харківської області надійшло 834 тис тонн цукрових буряків. З початку сезону цукроваріння вироблено 96,3 тис тонн цукру. Це вже на 10 тис тонн перевищує прогнозований показник, а технологічний процес виготовлення цукру триватиме ще майже два тижні.