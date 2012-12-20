Ярославський заявляє, що припинить фінансування «Металіста»

Харків. 20 грудня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування головного харківського футбольного клубу у зв’язку політикою мера Харкова Геннадія Кернеса стосовно стадіону «Металіст».

Свою позицію О.Ярославський висловив в інтерв’ю Ua.championat.com, коментуючи перспективи виступів «Металіста» в Лізі Європи після жеребкування, яке пройшло сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньон.

За результатами жеребкування, харківський «Металіст» у 1/16 Ліги Європи зіграє з англійським «Ньюкаслом».

«Результатом жеребкування особисто я повністю задоволений. «Ньюкасл» хоча й представляє такий сильний європейський чемпіонат, як англійська Прем`єр-Ліга, але «Металістові» він цілком під силу. Команда у англійців гарна, але посідає вона у своєму чемпіонаті сьогодні лише 15-те місце і не сильно відірвалася від «зони вильоту. Однозначно впевнений у тому, що такого суперника ми повинні проходити і виходити до 1/8 фіналу Ліги Європи. Правда, якщо цьому не перешкодить мишача метушня, влаштована харківським мером Геннадієм Кернесом», - сказав О.Ярославський.

На запитання журналіста, якими будуть дії власника клубу (19 грудня Харківська міськрада звернулася до обласної ради з проханням повернути ОСК «Металіст» у комунальну власність Харкова - УНІАН), О.Ярославський сказав, що у відповідь на дії мера Харкова він може припинити фінансування футбольного клубу.

«Правду кажучи, я не стежу за тим, що там вирішує міська рада, кого і про що вона просить. Я понад п`ять років не вилазив з будівництва, займався реконструкцією стадіону і вкладав у неї свої власні кошти. Якими можуть бути мої дії у відповідь на дії офіційної особи? Якщо все це не припиниться, я просто візьму і закрию фінансування футбольного клубу «Металіст». І все», - заявив О.Ярославський.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради звернулися до голови Харківської облради Сергія Чернова з проханням передати у комунальну власність Харкова Обласний спортивний комплекс «Металіст». У зверненні вказано, що в 2007 р. міськрада передала обласній раді повноваження з управління майном стадіону. Тоді ж об`єкт почали реконструювати до Євро-2012. Харківський міський голова Геннадій Кернес вважає, таке рішення не вплине на можливість футбольного клубу «Металіст» грати на стадіоні.

Раніше на неодноразові заяви Г.Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернений у комунальну власність Харкова, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський в інтерв’ю «Українському футболу» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.

За словами О.Ярославського, утримання стадіону потребує дуже великих коштів, і це буде не по кишені міському бюджету. Зміну порядку фінансування стадіону він вважає авантюризмом і пропонує ініціаторам цієї ідеї платити за утримання цього коштовного об’єкту з власної кишені, а не за рахунок платників податків.

«У нього ((Г.Кернеса – УНІАН) влада. Він, напевно, може дозволити собі забрати стадіон, експлуатація якого обходиться в 20 мільйонів гривень на рік. Причому серед цих 20 мільйонів поки не було витрачено жодної державної копійки. Тоді нехай забирає і клуб, бюджет якого становить 4 млн доларів в місяць, 48 млн доларів на рік. Але тільки нехай фінансує його з власної кишені, а не за рахунок платників податків з бюджету Харкова», - заявив раніше О.Ярославський. «І забезпечує, - додав бізнесмен, - ті результати виступів команди, до яких звикли харківські й українські вболівальники».

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених на той час у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА