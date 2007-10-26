Ющенко: у Харкові все о’кей

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у Харкові процес вшанування жертв Голодомору триває нормально.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, у ході засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, глава держави гостро скритикував владу Харкова, вживаючи такі слова на її адресу, як «ви неадекватні». Він нагадав, що у Харкові наклав на себе руки прем’єр-міністр України Микола Скрипник, на Харківщині від голоду померло найбільше людей ("тут зарито в землю 2 мільйони українців," але навіть не у кожному селі є про це пам’ятники). «Це ваш святий обов’язок, який ви не розумієте, ви неадекватні», - сказав В.ЮЩЕНКО 23 жовтня на адресу представників місцевої влади.

Сьогодні стало відомо, що В. ЮЩЕНКО оголосив догану губернаторам Донецької області Володимиру ЛОГВИНЕНКУ, Запорізької – Євгену ЧЕРВОНЕНКУ, Одеської - Івану ПЛАЧКОВУ та Херсонської - Борису СІЛЕНКОВУ.

Згідно з указом глави держави № 1021/2007 від 26 жовтня, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, догану чотирьом головам обласних державних адміністрацій оголошено за значні недоліки в роботі з виконання Указу Президента України від 28 березня 2007 року № 250 «Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні», виявлені під час другого засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, яке відбулося 23 жовтня в Харкові.

Також Президент визнав незадовільною роботу голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з організації підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема щодо складання списків мешканців регіонів, що постраждали від Голодомору 1932–1933 років в Україні, та формування відповідних регіональних книг пам`яті, впорядкування місць поховань жертв геноциду українського народу, демонтажу пам`ятників та пам`ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932–1933 років в Україні та політичних репресій.

Крім того, глава держави доручив головам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької обласних, Київської міської державних адміністрацій вирішити в установленому порядку питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, на яких покладено організацію підготовки заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні.