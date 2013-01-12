Погода на Старий новий рік

Харків. 12 січня, УНІАН. Завтра, 13 січня, в Україні місцями очікується снігопад, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, на Лівобережжі сніг, у східних областях, Криму та Приазов`ї мокрий сніг з дощем, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, окремі пориви вітру 15-20 м/с; на Правобережжі країни без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях місцями 13-18°, в Карпатах до 22° морозу, вдень 3-8° морозу; у східних областях, в Криму та Приазов`ї протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 7-12°, місцями 13-15° морозу, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.