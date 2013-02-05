В Харківській області «швидка» стала приїжджати швидше

Харків. 5 лютого. УНІАН. Середній час доїзду швидкої медичної допомоги по Харківській області вдалося скоротити практично вдвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Ігор Шурма.

За його даними, станом на 1 січня 2013 року середній доїзд у місті Харкові у 82% випадках становив до 10 хвилин. По Харківській області такий доїзд був 38 хв. Найбільший рукав доїзду сягав понад 50 км у області і понад 20 кілометрів у Харкові. За період роботи швидкої допомоги після її реформування час проїзду машин значно зменшився, зазначив віце-губернатор.

За його словами, з 1 січня по 3 лютого 2013 року в області було зафіксовано 73,5 тисячі викликів. З них 44,5 тисячі по Харкову, по області – 29 тисяч. По Харкову середній доїзд всіх 44,5 тисяч машин швидкої допомоги становить 8,5 хв. З них 79% викликів, які доїхали швидше, і 21% викликів, які доїхали довше, ніж за 21 хв. Найшвидший доїзд у місті Харкові був зафіксований 1 січня, коли бригада доїхала за 2,5 хвилини.

Найтриваліший доїзд по Харкову у цьому році становив 21 хв. Крило доїзду було 19 км у період, коли падав льодяний дощ і машина мала певні проблеми з доїздом. По Харківській області середній доїзд 21 хв і 9 сек – це по 29 тисячах викликів. На сьогоднішній день, зазначив І.Шурма, ми маємо 12,1% викликів, які доїжджають більше, ніж за 20 хв. Найшвидший доїзд по області був зафіксований у місті Золочів – 2,33 хв. Найдовший – 1 год 7 хв, коли машині довелося долати 39 км, коли була заметіль і льодяний дощ.

«Критерієм оцінки діяльності екстреної медичної допомоги буде не лише формальний звіт по доїзду в певні терміни. Тобто по закону це - до 10 хвилин в обласному центрі, до 20 хвилин у сільській місцевості. Єдиною оцінкою і єдиним критерієм діяльності екстреної медичної допомоги буде оцінка, яку дадуть нам люди. Виїжджаючи по районах, зустрічаючись із людьми, ми отримаємо справжню оцінку. Яку саме, буде залежати від багатьох факторів: швидкість доїзду, оснащення медикаментами, лікарськими засобами та фаховість лікарів, які працюють на бригадах екстреної медичної допомоги», - сказав І.Шурма.

Фото прес-служби ХОДА