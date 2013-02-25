У Харкові та області на проміжних виборах перемогли кандидати від Партії регіонів

Харків. 25 лютого. УНІАН. У Харкові та області на проміжних виборах до міської та обласної рад перемогли кандидати від Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на голову міськвиборчкому Олександра Дмитренка, порушень і надзвичайних подій під час виборів до міськради не зафіксовано.

За його інформацією, найбільше голосів набрали представники Партії регіонів: в окрузі №12 Тетяна Цибульник - 71,22% голосів виборців, у окрузі №41 - Олександр Гудименко (63,06%).

Водночас, за зданими прес-служби Харківської обласної організації Партії регіонів, на проміжних виборах до Харківської обласної ради також перемогли кандидати від цієї політичної сили.

Зокрема, в Дергачівському районі в окрузі №33 проголосували 13059 осіб (38,84% від загальної кількості виборців). Із них за кандидата від Партії регіонів Олега Анпілогова свій голос віддали 8366 виборців (64,06%).

У Зміївському районі (округ №37) на вибори прийшли 10 607 осіб (34,85% від загальної кількості виборців). Із них за «регіонала» Михайла Мартинова проголосували 4989 чоловік (47,03%).

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Харківській області пройшли проміжні вибори до Харківської міської та обласної рад. Необхідність проведення виборів виникла через те, що двоє депутатів Харківської міськради (Анатолій Денисенко та Володимир Мисик) та двоє депутатів обласної ради (Володимир Кацуба та Євген Мураєв) були обрані до Верховної ради України.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА (архів)