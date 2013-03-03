Тимошенко можуть сьогодні вивезти до Києва – джерело

Харків. 3 березня. УНІАН. На територію ЦКЛ «Укрзалізниці» близько 20.00 заїхав кортеж у складі п’яти автомобілів.

Про це повідомило кореспондентові УНІАН джерело у силових структурах.

За даними джерела, заїхали автозак, «швидка», два автомобілі ДАІ, а також мікроавтобус «Мерседес».

Не виключено, що транспорт прибув для етапування Юлії Тимошенко на засідання Печерського райсуду Києва. У понеділок планується допитати чергового свідка обвинувачення у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня (1996 р.), зазначив співрозмовник агентства.

На знімку: мікроавтобус Ford, на якому Юлію Тимошенко було доставлено з Києва до Качанівської виправної колонії у грудні 2011 року.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА