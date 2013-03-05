Друга свердловина з пошуку сланцевого газу на Харківщині запрацює в травні - Добкін

Харків. 5 березня. УНІАН. Підготовку до початку буріння другої пошукової свердловини в рамках проекту розробки родовищ сланцевого газу на території Харківській області буде завершено в травні 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін під час звіту про виконання бюджету на сесії обласної ради.

Він наголосив, що проект з освоєння Юзівського родовища нетрадиційного газу на території Харківської та Донецької областей є стратегічним для України, оскільки спрямований на забезпечення енергетичної безпеки країни.

«25 жовтня 2012 року в присутності Президента України Віктора Януковича, міністра енергетики та вугільної промисловості, а також керівника компанії «Shell» в Україні Грехема Тайлі було розпочато буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400». А сьогодні в режимі єдиного інвестиційного вікна забезпечується оформлення всіх необхідних документів для буріння другої пошукової свердловини - «Новомечебилівська 100» в Близнюківському районі Харківської області. Ми впевнені, що підготовка до початку буріння буде завершена вже в травні 2013 року. Підкреслю, що проектів, рівних цьому за обсягами залучених іноземних інвестицій, на території Харківської області ще не було», - сказав М.Добкін.



Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

Буріння першої пошукової газової свердловини «Біляївська-400» в Харківській області (с. Веселе, Первомайський район) в рамках договору про спільну діяльність компанії Shell та ДК «Укргазвидобування» було розпочате в жовтні 2012 р. Договір передбачає проведення пошуку, розвідки та видобування вуглеводнів на ліцензійних ділянках товщею близько 1300 кв. м в Харківській області. Частки Shell і ДК «Укргазвидобування» у проекті становлять 50% кожна. Заплановані терміни буріння 1-ї пошукової свердловини 5-6 місяців. Мета буріння – пошук покладів природного газу в ущільнених піщаниках. Shell є модератором спільної діяльності. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає певну програму, в тому числі буріння ще 1-2 пошукових свердловин протягом 3-4 років. Після завершення початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт витрати Shell на спільну діяльність можуть досягти 200 млн. дол.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня 2013 р. у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» та ДК «Укргазвидобування» в селі Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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