Нафтовик – Металіст - 0:2

Харків. 12 листопада. УНІАН. У виїзному матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку охтирському Нафтовику з рахунком 0:2.

Як повідомляє сайт Металіста, голи у ворота Нафтовика забили Слюсар (43) та Антонов (85).

На 16-й хвилині Олійник не зміг реалізувати пенальті у ворота харків’ян.

Набравши у 16 іграх 33 очка, Металіст посідає четверте місце в турнірній таблиці Чемпіонату, поступаючись Динамо різницею забитих і пропущених м’ячів.

Інший місцевий клуб ФК Харків, зігравши внічию 1:1 з Чорноморцем (Самборський 55 - Коритько 26 пен.), набрав 17 очок і перебуває на 11 місці.

Трійка лідерів: Шахтар (40), Дніпро (37), Динамо (33).