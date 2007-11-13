Китайцям покажуть «Рогань»

Харків. 13 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові перебуватиме делегація з Китаю.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, 13 листопада о 15.00 в облдержадміністрації (VIP-зала) відбудеться зустріч представників Тяньцзінської Адміністративної академії КНР і заступником губернатора Людмилою БЄЛОВОЮ.

Мета візиту китайської делегації – подовження Угоди про співробітництво між Харківським регіональним інститутом Національної академії держуправління при Президентові України і Тяньцзінською Адміністративною академією, участь у круглому столі на тему: «Трансформація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів в системі державного управління і місцевого самоврядування», а також лекції з актуальних питань державного управління КНР.

У ході зустрічі заплановано проведення презентації Індустріального парку «Рогань».