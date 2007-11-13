Харків відвідає делегація Roland BSC
09:43, 13 листопада 2007Харьків
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В рамках підготовки до Євро-2012
Харків. 13 листопада. УНІАН. 16 листопада Харків відвідає делегація компанії Roland Berger Strategy Consultants.
Мета приїзду - обговорення питань співпраці у сфері залучення інвестицій та підготовки до проведення ЄВРО-2012.
16 листопада о 14.00 делегацію прийме заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО, повідомляє сайт ОДА.
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