Харків відвідає делегація Roland BSC

В рамках підготовки до Євро-2012

Харків. 13 листопада. УНІАН. 16 листопада Харків відвідає делегація компанії Roland Berger Strategy Consultants. Мета приїзду - обговорення питань співпраці у сфері залучення інвестицій та підготовки до проведення ЄВРО-2012. 16 листопада о 14.00 делегацію прийме заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО, повідомляє сайт ОДА.

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