Депутатів скликають на з’їзд у Сєвєродонецьк

Луганськ. 13 листопада. УНІАН. Другий з’їзд депутатів усіх рівнів у Сєвєродонецьку, на який запропоновано винести гуманітарні та мовні питання, орієнтовно, відбудеться у січні-лютому наступного року. Про це сьогодні під час прес-конференції в Луганську повідомив голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО, не виключивши при цьому, що з’їзд може відбутися і раніше. За його словами, днями пройде засідання оргкомітету, де і буде вирішено це питання.

Як передає кореспондент УНІАН, ідея проведення з’їзду у Сєвєродонецьку належить саме В.ГОЛЕНКУ. Так, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, В.ГОЛЕНКО повідомив, що саме він “запропонував це у Ялті під час засідання оргкомітету фестивалю «Великое русское слово», і його підтримали”.

За його словами, Сєвєродонецьк вибрано не випадково, оскільки, на думку В.ГОЛЕНКА, “це місто є символом єднання спротиву, та навіть символом громадянського суспільства”.

В.ГОЛЕНКО вважає, що три роки тому Сєвєродонецьк уже зіграв свою об’єднавчу роль, і, на його переконання, перший Сєвєродонецький з’їзд запобіг роз’єднанню України.

Водночас голова Луганської обласної ради відкидає будь-які припущення, що другий з’їзд у Сєвєродонецьку може перетворитися на з’їзд сепаратистів. За його словами, єдина мета ініціаторів з’їзду - об’єднати країну і поставити крапку в питанні двомовності.

В.ГОЛЕНКО вважає, що якби в Україні було дві державні мови, ніхто б не спекулював на цій темі, ніхто б не повчав один одного, якою мовою спілкуватися, і ніхто би не шикував усіх «під гребінку Галичини».

За його словами, передбачається, що на з’їзд будуть запрошені депутати від тих територій України, де були ухвалені рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Відповідаючи на запитання стосовно фінансування цього з’їзду, В.ГОЛЕНКО зазначив, що делегатів будуть фінансувати відповідні ради.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2004 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області відбувся всеукраїнський з’їзд народних депутатів і депутатів усіх рівнів, на який з’їхались понад три тисячі депутатів із 17 регіонів України. Делегати з’їзду заявили, що в разі приходу до влади нелегітимного Президента (Віктора ЮЩЕНКА - УНІАН), залишають за собою право на адекватні дії, направлені на захист прав громадян своїх регіонів, аж до створення Південно-Східної автономії. З’їзд також прийняв рішення створити Міжрегіональну раду органів місцевого самоврядування регіонів. У Луганській і Донецькій областях тоді було ухвалено рішення про проведення у першій половині грудня референдуму з питання надання статусу самостійних республік у складі української федерації. Окрім того, Луганська, Донецька, Харківська обласні ради (останню очолював Євген Кушнарьов) заявили про перепідпорядкування собі міліції та інших державних структур і про припинення перерахування коштів у держбюджет.

Після цього Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом здійснення навмисних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.