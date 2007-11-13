У Харкові діятиме дільниця до виборів Держдуми

Харків. 13 листопада. УНІАН. У Харкові діятиме дільниця для голосування громадянами Росії на виборах депутатів Державної Думи Російської Федерації п`ятого скликання, які пройдуть 2 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Посольства РФ в Україні.

В цілому в Україні буде відкрито 13 таких дільниць.

Зокрема, громадяни Росії, які перебувають на території України, можуть проголосувати на виборчих дільницях, які будуть відкриті при консульських установах РФ, а також у частинах Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується в Україні:

1. Виборча дільниця № 5260, Київ, вулиця Кутузова, будинок 8. Охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Посольства: Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Полтавська, Черкаська і Чернігівська області.

2. Виборча дільниця № 5261, Львів, вулиця Левицького, будинок 95. Охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії у Львові: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька і Чернівецька області.

3. Виборча дільниця № 5281, Одеса, вулиця Гагарінське плато, будинок 14. Охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії в Одесі: Одеська, Кіровоградська, Миколаївська і Херсонська області.

4. Виборча дільниця № 5262, Харків, вулиця Ольмінського, будинок 22. Охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії в Харкові: Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська і Сумська області.

5. Виборча дільниця № 5263, Сімферополь, вулиця Фрунзе, будинок 8; Охоплює російських громадян, які перебувають в межах консульського округу Генерального консульства Росії в Сімферополі: Автономна Республіка Крим, Севастополь.

У Криму додатково буде відкрито наступні виборчі дільниці:

1. Ялта - у військовому санаторії «Ялта» Чорноморського флоту Російської Федерації.

2. Феодосія - в Будинку офіцерів Чорноморського флоту Російської Федерації;

3. Селище міського типу Гвардійське - в Будинку офіцерів Чорноморського флоту Російської Федерації.

4. Севастополь - в матроському клубі Чорноморського флоту Російської Федерації.

5. Севастополь - у Військово-морському клінічному госпіталі Чорноморського флоту Російської Федерації.

6. Севастополь - в середній загальноосвітній школі №8 Міністерства оборони Російської Федерації.

7. Селище міського типа Кача – в Будинку офіцерів.

8. Севастополь - в шести військових частинах Чорноморського флоту Російської Федерації.

Відповідно до законодавства Російської Федерації, підставою для внесення до списку виборців є письмова заява виборця, подана до дня голосування, або усна заява виборця безпосередньо в день голосування.

До голосування 2 грудня 2007 року допускатимуться громадяни Російської Федерації після пред`явлення паспорта, повідомили в прес-службі Посольства РФ.