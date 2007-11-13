Аваков супроводжує Ющенка у поїздці до Ізраїлю

Харків 13 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВКОВ супроводжує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у поїздці до Ізраїлю.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Президент разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відбув із триденним державним візитом до Ізраїлю.

До складу офіційної делегації також увійшли віце-прем’єр-міністр України Віктор СЛАУТА, міністр культури і туризму України Юрій БОГУЦЬКИЙ, заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

13 листопада, у перший день візиту, В.ЮЩЕНКО зустрінеться з активом Всеізраїльського об’єднання вихідців з України та представниками української громади.

14 листопада Президент України проведе зустріч з Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ у вузькому колі. Після її завершення планується підписання двосторонніх документів:

- Спільної декларації про поглиблення і подальший розвиток взаємовідносин, партнерства та співробітництва між Україною і Державою Ізраїль

- Меморандуму між Міністерством економіки України та Міністерством промисловості, торгівлі і праці Держави Ізраїль про співробітництво в питаннях підготовки до проведення Євро-2012

Також у цей день Президент України проведе зустрічі зі спікером Кнесету Далією ІЦИК та прем’єр-міністром Егудом ОЛЬМЕРТОМ, першим віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Ціпі ЛІВНІ.

В.ЮЩЕНКО планує відвідати Меморіальний комплекс-музей «Яд Вашем», де огляне експозицію та візьме участь у покладанні вінка до пам’ятника жертвам Голокосту.

15 листопада Президент України зустрінеться з представниками ізраїльського бізнесу, після чого відбудеться зустріч з лідером парламентської опозиції, керівником партії «Лікуд» Біньяміном НЕТАНІЯГУ та виступ перед представниками політичних та академічних кіл Ізраїлю.

Після завершення виступу В.ЮЩЕНКО відбуде до Палестинської Національної Автономії, де покладе квіти до монумента Ясіра АРАФАТУ. Також Президент України проведе зустріч у вузькому колі з Президентом Національної Автономії Махмудом АББАСОМ.

Крім того, у Єрусалимі Президент України зустрінеться з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.

Попередній офіційний візит Президента України до Ізраїлю відбувся у жовтні 1996 року.