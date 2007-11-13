Самусєв вважає програму «Земля - людям» фільчиною грамотою

Харків. 13 листопада. УНІАН. Фільчиною грамотою назвав ініційовану головою Харківською облрадою Василем САЛИГІНИМ програму «Земля – людям» депутат обласної ради Віталій САМУСЄВ.

Свою позицію стосовно ділянок землі, які виділяються мешканцям області В.САМУСЄВ висловив у вівторок на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи».

За словами колишнього голови постійної комісії облради, ділянки землі, яка виділяється, зокрема, поблизу селища Високого, непридатні для землекористування - вони знаходяться дуже близько до фільтраційних полів, в районі яких не можна нічого вирощувати протягом 25 років.

Крім того, у фахівця виникають серйозні сумніви в тому, що на території ділянок можна без проблем створити відповідну інфраструктуру, яка б легко інтегрувалася в діючу комунальну інфраструктуру селища Високого.

В.САМУСЄВ володіє інформацією, що власники ділянок землі вже намагаються продати отримані ділянки.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської облради В.САЛИГІН виступив з ініціативою виділення землі тим, хто цього забажає, влітку цього року.

Політичні опоненти лідера місцевих регіоналів називали ініціативу В.САЛИГІНА піар-акцією напередодні дострокових парламентських виборів і пророчили їй провал.

Програма «Земля людям» була затверджена на сесії Харківської облради 6 вересня 2007 р.