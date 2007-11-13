У Харкові пограбовано ювелірний магазин

Харків. 13 листопада. УНІАН. У понеділок увечері на проспекті Тракторобудівників було пограбовано ювелірний магазин.

Про це повідомляє Центр громадських зв’язків обласної міліції.

Повідомлення про пограбування надійшло до Московського райвідділу міліції о 22.05 від 35-річної харків’янки, яка заявила, що о 18.00 у приміщенні магазину невідомий викрав з прилавку 10 золотих кілець.

Працівники патрульної служби «по гарячих слідах» затримали 32-річного мешканця Харкова. Речові докази вилучено. За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу за ст.186 кримінального кодексу України (грабіж), повідомляє ЦГЗ.