Харківському медуніверситету надано статус національного

Указ Президента

Харків. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким Харківському державному медичному університету надано статус національного. Текст документу розміщений на офіційному сайті Президента. Надалі навчальний заклад іменуватиметься як Харківський національний медичний університет. Указ видано, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету та його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки.

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