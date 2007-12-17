У Харкові будуть судити охоронця Кушнарьова

Справу стосовно Ігоря БУДАРНОГО, колишнього охоронця народного депутата України Євгена Кушнарьова, передано до суду.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області Зиновій ГАЛАВАН.

За його словами, І.БУДАРНИЙ звинувачується в організації вибуху в Харкові біля приміщення офісу Партії регіонів по вул. Сумській, 39, у березні 2006 року (в той момент поряд перебував Є.Кушнарьов, який керував виборчою компанією Партії регіонів. Цей інцидент було потрактовано як замах на життя політика – УНІАН).

З.ГАЛАВАН не назвав можливої дати початку судового процесу, лише зазначив, що у цій справі проходить ще одна людина, яка є співучасником. З.ГАЛАВАН також повідомив, що причетність І.БУДАРНОГО до ще двох вибухів у Харкові – в січні 2007 р. біля готелю «Національ», коли там перебував секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, та в червні ц.р. вночі поблизу будинку міської ради, коли з нього виходив Г.КЕРНЕС, – не доведена.

Як повідомляв УНІАН, І.БУДАРНИЙ був затриманий правоохоронцями у Харкові 25 вересня ц.р. під час передвиборчої поїздки до Харкова лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Правоохоронні органи того дня перебували в режимі посиленого несіння служби у зв’язку з повідомленням одного з народних депутатів про можливий замах на прем’єр-міністра. І.БУДАРНОГО затримали в ході операцій «Трал» і «Розшук» в районі проспекту Гагаріна майже в той час, коли В.ЯНУКОВИЧ після візиту мав проїжджати цим шляхом в аеропорт для вильоту до Києва. За повідомленнями в пресі, того дня в І.БУДАРНОГО правоохоронці вилучили набої, пістолет Макарова та вибухові пристрої. Представники харківського УБОЗу невдовзі спростували інформацію про те, що І.БУДАРНИЙ начебто готував замах на В.ЯНУКОВИЧА під час його візиту до Харкова.