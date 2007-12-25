Добкін має намір перевірити «АВЕК»

Харків. 25 грудня. УНІАН. Сьогодні під час сесії Харківської міськради міський голова Михайло ДОБКІН дав доручення підготувати розпорядження щодо створення комісії з перевірки фактів порушення законодавства України концерном АВЕК на території ринку біля станції метро Академіка Барабанова.

Як повідомляє прес-служба міськради, до комісії увійдуть представники прокуратури, міліції, МНС, департаментів міськради, представники громадськості та ЗМІ, а також - представники блоку Юлії ТИМОШЕНКО, які є працівниками концерну АВЕК.

За словами М.ДОБКІНА, комісія мусить перевірити, зокрема, чи за призначенням використовується земля, наскільки безпечною є робота торговців, а також наявність капітальних будівель над теплотрасами і газових мереж.

М.ДОБКІН: «І якщо дійсно у Верховній раді буде створена комісія з перевірки діяльності Харківської міської влади, ми повинні допомогти цій комісії і надати відповідні документи, які свого часу були недопрацьовані, і перелік заходів, які дозволять виправити цю ситуацію».

На сесії з цього приводу виступив і голова облради Василь САЛИГІН. Він висловив слова критики на адресу народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА, у минулому керівника концерну «АВЕК». Голова облради низько оцінив діяльність і концерну, і народного депутата. Він вважає, що концерн мав можливість провадити благодійну діяльність лише завдяки тому, що отримував преференції.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний благодійний «Фонд Олександра Фельдмана» (ФАФ) став переможцем першого Національного конкурсу «Благодійник року» в номінації «Благодійний фонд року».

За десять років Фонд виділив на благодійні проекти близько 50 млн. грн., зокрема, на освітні програми – 5 878 602 грн., на культурні проекти – 6 595 299 грн., на підтримку дитячого спорту – 3 270 443 грн., на охорону здоров`я – 3 270 443 грн. тощо. У 2007 році Фонд виділив на благодійні цілі 11 831 425 грн.