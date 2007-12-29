Добкін не став найбільш вільним і щирим політиком року, однак…

Харків. 29 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло Добкін у п’ятницю взяв участь у новорічному випуску «Свободи Савіка Шустера».

Метою програми було визначити найбільш вільнішого і найбільш щирого політика України 2007 року.

На це звання, крім харківського мера, претендували Інна Богословська, Наталя Вітренко, Василь Волга, Ганна Герман, Давид Жванія, Володимир Литвин, Юрій Луценко, Геннадій Москаль, Олександр Омельченко, Микола Рудьковський, Сергій Терьохін, Леонід Черновецький, Андрій Шкіль, Нестор Шуфрич, Арсеній Яценюк. З різних причин дехто з номінантів не зміг взяти участі у програмі.

Для визначення переможця політиків розбили на пари, і після відповідей на запитання експертів-психологів та голосування зали один із них виходив у наступний тур.

Кожному учаснику було запропоновано прийти на передачу з другом, який мав право підтримати його словом.

Супротивником М.Добкіна виявився Ю.Луценко, однак останній не був присутній у студії.

У заочному змаганні мер Харкова переміг свого давнього опонента, але за рейтинговим голосуванням зали у наступне коло змагань не пройшов.

Але при цьому у М.Добкіна навряд чи з’явився привід вважати себе переможеним – його красуня-дружина у виявленні любові та підтримки чоловікові явно опинилася поза конкуренцією.

Найбільш вільним і щирим політиком 2007 року, за версією Савіка Шустера, став Нестор Шуфрич.