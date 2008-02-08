2008 р. аграрії оновили МТБ на 24 млн. грн.

Харків. 8 лютого. УНІАН. З початку року сільгосппідприємства Харківської області витратили на оновлення матеріально-технічної бази 23,8 млн. грн., що майже втричі (на 294%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє прес-служба ОДА, про це поінформував заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ.

За його даними, загалом було придбано 58 тракторів, у тому числі 5 - виробництва ВАТ «ХТЗ». Крім того, сільгосппідприємства придбали 13 зернозбиральних комбайнів, 7 плугів, 23 сівалки, 10 машин для внесення мінеральних добрив та ін.

У 2007 р. господарства області витратили на технічне оновлення 481,4 млн. грн., що майже у два рази (на 85%) більше, ніж у 2006 році (260,1 млн. грн.), повідомляє прес-служба.