КРУ не знайшла провини Суботіна у порушеннях на “Турбоатомі”

16:17, 21 лютого 2008
Харьків
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Харків. 21 лютого. УНІАН. Судове засідання за позовом ВАТ "Турбоатом" відбулося 19 лютого в Харківському окружному адміністративному суді. В ході засідання представники КРУ в Харківській області надали письмові докази того, що генеральний директор заводу Віктор Суботін не винний у порушеннях фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлених під час ревізії КРУ.

Про це 21 лютого повідомили агенції "SQ" в прес-службі заводу.

Копія листа КРУ залучена до матеріалів справи. У листі, зокрема, йдеться: "За наслідками проведеної ревізії протокол про адміністративне правопорушення законодавства з фінансових питань і порушення законодавства з бюджетної системи України відносно В.Суботіна не складений внаслідок того, що порушень законодавства з часу його керівництва не встановлено".

Як зазначили в прес-службі, раніше "Турбоатом" звернувся в суд з проханням оскаржити акт перевірки КРУ від 10 грудня 2007 р. і вимогу КРУ про усунення порушень від 22 січня 2008 р. Оскільки ревізія фінансово-господарської діяльності "Турбоатома" проводилася за період 2005 р., 2006 р. і перше півріччя 2007 р., а В.Суботін був призначений керівником заводу 24 квітня 2007 р., то висновки, зроблені КРУ, не відносяться до діяльності чинного керівництва ВАТ "Турбоатом".

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