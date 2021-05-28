У затриманого чоловіка вилучили пістолет та гільзи / фото ua.depositphotos.com

У Києві на вулиці Васильківській спецпризначенці затримали чоловіка, який стріляв у перехожих із вікна своєї квартири. Про постраждалих не повідомляється.

Про це у п'ятницю, 28 травня, розповіли у столичній поліції.

Правоохоронців викликав сусід, коли почув постріли у будинку. На місце приїхали спецпризначенці, лікарі та слідчо-оперативна група.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенко, власник помешкання, ймовірно, був напідпитку, зачинився у квартирі та почав стріляти з вікна. Вийти чоловік відмовлявся. Тоді спецпризначенцям довелося демонтувати двері.

Читайте такожСБУ показала, як знешкодила "терористів" у київському метро (фото, відео)"Далі ми побачили, що власник встиг забарикадуватись меблями, при цьому погрожував самогубством, а відтак розпочали перемовини. У результаті нам вдалось встановити контакт із чоловіком та припинити його дії", - розповів Крищенко.

Винуватцем стрільби виявився житель Голосіївського району 1991 року народження - його затримали. У чоловіка знайшли пістолет та гільзи, які направили на експертизу.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до семи років в'язниці.

фото Національної поліції
фото Національної поліції

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Автор: Катерина Комолова