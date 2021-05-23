Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Правоохоронці затримали чоловіка, який напередодні в Умані влаштував стрілянину і поранив двох хасидів. Ним виявився громадянин Ізраїлю.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

«22 травня близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. В результаті постраждали двоє осіб, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні. На даний час їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та відібрали пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані.

Читайте також"Терміново! Впав вертоліт": житель Черкащини влаштував "квест" для місцевої поліціїЗа даними поліції, у приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида у грудну клітину, іншого - в руку, після чого втік.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

Стрілянина в Умані: що відомо

22 травня в Умані внаслідок стрілянини двоє ізраїльтян отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні.

Нападник зник з місця злочину на автомобілі. В Об'єднаній єврейській громаді України повідомляли, що він також єврей, тому інцидент не антисемітський.

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Автор: Тетяна Поляковська