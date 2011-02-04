Податківці Львівщини впорались із завданням Азарова

Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львівській області податкові органи за січень 2011 року до бюджетів всіх рівнів мобілізували 520,2 млн грн, в тому числі до державного бюджету 318,9 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Завдання зі збору платежів до Державного бюджету виконано на 119,8%, додатково бюджет отримав 52,7 млн грн, приріст доходів до відповідного періоду минулого року становить 44,2%, або 97,7 млн грн.

Завдання зі збору платежів до загального фонду Державного бюджету виконано на 111,9%, фактично зібрано понад 276 млн грн платежів, додатково бюджет отримав 29,4 млн грн.

Збір по податку на додану вартість становить 166,7 млн грн, приріст до минулого року 47,9 млн грн або 40,3%, завдання виконано на 100%, додатково бюджет отримав 1,4 млн грн.

До місцевих бюджетів надійшло 201,3 млн грн, що на 10,7% або 19,5 млн грн більше ніж за січень 2010 року, завдання виконано на 109,7%, додатково надійшло 17,8 млн грн.

Надходження по податку з доходів фізичних осіб – 156 млн грн, приріст до відповідного періоду 2010 року становить 13,1% або 18,1 млн грн, завдання виконано на 107,6%, додатково бюджет отримав 11 млн грн.