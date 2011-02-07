Львову не вистачає коштів на ремонт доріг до Євро - мер

Львів. 7 лютого. УНІАН. У Львові для належної підготовки інфраструктури до Євро-2012 потрібно 1 млрд 300 млн грн. Натомість, у Державній цільовій програмі на 2011 рік для міста Львова на ці потреби передбачено лише 310 млн грн. Про це сьогодні повідомив на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

Міський голова зазначив, що для завершення у Львові усіх робіт з підготовки інфраструктури до Чемпіонату Європи з футболу, місту необхідні кошти у сумі 1 млрд 300 млн грн., враховуючи будівництво доріг Ряшівської, Вернадського, продовження вулиці Городоцької, реконструкцію вулиці Шевченка.

«Держава нам сьогодні пропонує вкластися у 310 млн грн. Однак, думаю, що здоровий глузд таки переможе, бо Євро-2012 має чіткі терміни, його не можна перенести. Тому дороги мають бути зроблені вчасно та якісно. І, коли я говорю про дороги, то маю також на увазі усі інженерні споруди, каналізацію під дорогою тощо», - відмітив мер міста.

