Фіни зацікавлені у будівництві готелів на Львівщині

Львів. 9 лютого. УНІАН. Фінська компанія OROS зацікавлена у будівництві готелів у Львівській області в межах підготовки регіону до Євро-2012. Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндії в Україні Крістер Міккельссон під час зустрічі з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

За словами Посла, делегація з Фінляндії має намір за кілька тижнів приїхати на Львівщину. «Хочемо налагодити співпрацю і у культурній сфері, промисловості, енергозбереженні. Відзначу також поступ у розвитку Львівщини, який я спостерігаю з моменту мого першого візиту у 2007 році. У 2012-му я побачу ще більші зміни. Наші компанії зацікавлені прийняти участь у будівництві об’єктів до Чемпіонату», – зазначив Крістер Міккельссон.

Голова Львівської ОДА М.Цимбалюк додав, що представники облдержадміністрації сприятимуть та підготують програму і пропозиції для представників фінських компаній, які відвідають область. «Ми зацікавлені у перейняті вашого досвіду, технологій в сфері лісового господарства, лісопереробки, енергозбереженні. Ми готові поглиблювати співпрацю», – зазначив М.Цимбалюк.

Фото Ігоря Сенкальського