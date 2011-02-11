Заборгованість із зарплати необхідно скоротити вдвічі, – губернатор

Львів. 11 лютого. УНІАН. Заборгованість із заробітної плати за півроку у Львівській області необхідно скоротити щонайменше вдвічі. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати з головами РДА, керівниками підприємств-боржників. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«Незважаючи на те, що впродовж минулого року загальна сума боргу з виплати заробітної плати зменшилась, протягом січня керівники підприємств втратили контроль і допустили збільшення заборгованості. Пояснення керівників територій та підприємств про формування річного бюджету, перехідну заборгованість, говорить про зниження виконавської дисципліни, про те, що керівники не виконують доручень Президента України, Верховної Ради, Уряду, розпорядження голови Львівської ОДА», – зазначив М. Цимбалюк.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати за статистичними даними становить близько 66 млн грн. За оперативним даними станом на 1.02.2011 сума боргу на економічно активних підприємствах порівняно з 1 січня 2011 року збільшилась на 1,1 млн грн і становить 40,1 млн грн.

Основні підприємства-боржники: ЛКП «Львівелектротранс» – 1572,4 тис. грн, ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний завод» – понад 8 млн грн, КП «Наше місто» (Трускавець) – 1960,1 тис. грн, КП «Бориславводоканал» – 1023,7 тис. грн, ДП «Львівські авіалінії» – 1105,0 тис. грн, Львівська геолорозвідувальна експедиція ДП «Західукргеологія» – 867,7 тис. грн. Станом на 1 лютого заборгованість на підприємствах-банкрутах, а таких налічується 56, становить 18,7 млн грн. Серед найбільших підприємств–банкрутів є: ВАТ «Червоноградська автобаза», ТзОВ «Торговий дім «Софі»». Збільшення заборгованості із виплати заробітної плати допущено у м. Львові, м, Дрогобичі, м. Трускавці, м. Бориславі, м. Стрий та Стрийському районі, Дрогобицькому районі, м. Червоноград, Перемишлянському районі. У шести адміністративних одиницях: м. Моршин, Буському, Городоцькому, Радехівському, Самбірському, Турківському районах заборгованості з виплати зарплати немає. У будівельній сфері заборгованість становить більше 10 млн грн, АПК – 840 тис. грн.

Державних підприємств боржників є 18, сума заборгованості з виплати зарплати становить понад 13 млн грн.

«Заборгованість на ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний завод» виникла внаслідок поганої роботи менеджменту та претензійно-позовної роботи. Підприємству за виготовлене замовлення не повернуло кошти Міністерство оборони.

Якщо брати до уваги комунальні підприємства Трускавця, Борислава, то заборгованість з виплати зарплати виникла внаслідок боргів населення за комунальні послуги та боргів мерій перед цими підприємствами.

Хочу також відзначити, що профспілки на цих підприємствах проводять недостатню роботу, у нас не звільнено жодного керівника за ініціативи профспілок», – зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Мирон Янків.

Під час наради заступник прокурора Львівської області Богдан Татарин повідомив, що в обласній прокуратурі до кінця цього місця відбудеться Колегія щодо забезпечення прав громадян на оплату праці.

Голова Львівської ОДА М. Цимбалюк за підсумками селекторної наради зазначив, що питання із виплати зарплати перебуває на постійному контролі керівництва ОДА: «Працює обласна комісія з питань погашення заборгованості із виплати заробітної платі. Буде підготовлено розпорядження, відповідно до якого кожен з моїх заступників, начальники управлінь та відділів проведуть на підприємствах державної форми власності засідання щодо виплати заробітної плати. Також робочу групу буде направлено в Міністерство оборони. За півроку ми маємо скоротити заборгованість щонайменше вдвічі».