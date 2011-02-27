НБУ вводить в обіг пам'ятну монету «Лісова пісня»

Київ. 27 лютого. УНІАН. Національний банк України з 28 лютого 2011 року вводить в обіг пам`ятну монету «Лісова пісня» номіналом 20 грн.

Про це йдеться в листі регулятора банкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Монета присвячена 140-річчю з дня народження української поетеси, драматурга, громадської діячки Лесі Українки і 100-річчю написання драми «Лісова пісня».

У НБУ нагадують, що одним із найвидатніших драматичних творів Лесі Українки є драма-феєрія «Лісова пісня», яка побудована на багатому волинському фольклорі, стверджує людську мрію, високі почуття, перемогу краси життя над бездуховністю.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби: маса – 62,2 г, діаметр – 50 мм, тираж – 4 тис. штук.

Як повідомлялося, за період 1995-2010 рр. Нацбанк ввів у обіг понад 470 видів пам`ятних і ювілейних монет України. В 2011 році заплановано випуск 35-38 найменувань пам`ятних і ювілейних монет.