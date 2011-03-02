Борг за компослуги на Львівщині зріс до 489 млн. грн.

Львів. 2 березня. УНІАН. На початок лютого цього року мешканці Львівської області заборгували за комунальні послуги 488,7 млн. грн., що на 11,6 млн. грн. більше ніж у січні (на 2,4%). Заборгованість населення порівняно з початком лютого минулого року зросла на 3,1%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Львівській області, впродовж січня мешканці області сплатили за житлово-комунальні послуги 188,9 млн. грн. (94,2% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень сплати спостерігався у Золочівському, Сокальському та Миколаївському районах (111,1% – 107,5%), найнижчий – у Стрию, Бродівському та Перемишлянському районах (74,7% – 84%).

У Львові сплачено 91,3% нарахованих сум. У загальній сумі заборгованості не враховані дані із заборгованості населення підприємствам-банкрутам (організаціям, установам) та підприємствам, які призупинили діяльність, включаючи ті, відносно яких порушено справу про банкрутство. На кінець січня цього року таких підприємств нараховувалось 24. Загальна сума заборгованості населення області зазначеним підприємствам становила 2,8 млн. грн.

На виконання постанови КМУ від 27.06.2003р. №976 „Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги”, у січні з населенням було укладено 165 договорів. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 232 тис. грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 140 тис.грн.