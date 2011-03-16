На Львівщині відбили голову пам’ятнику воїну-визволителю

Львівська область. 16 березня. УНІАН. У місті Великі Мости Сокальського району Львівщини невідомі відбили голову пам’ятнику воїну-визволителю, який встановлений на площі перед міської радою. Про це УНІАН повідомив голова Львівського обласного осередку Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

За словами О.Калинюка, вандали розтрощили верхню частину монументу, який встановлений воїнам, які загинули під час визволення міста Великі Мости у часи війни.

«На даному місці захоронено більше 100 воїнів, які полягли від німецьких загарбників. Такі дії – красномовно підтверджують рівень виховання та поваги нащадків до своїх дідів-прадідів, які загинули визволяючи місто», – відзначив О.Калинюк.

Також О.Калинюк зазначив, що уже звернувся до правоохоронних органів щодо даного акту вандалізму та скерував відповідну заяву Генеральному консулу Росії у Львові Євгену Гузєєву.