Сьогодні - День працівників ЖКГ і побутового обслуговування

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення — професійне свято працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України. Відзначається щорічно у третю неділю березня.

Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, а також професійних спілок…» згідно Указу Президента України «Про День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення» від 15 лютого 1994 р. № 46/94.