Село Нагуєвичі – переможець всеукраїнського конкурсу

Львівська область. 20 березня. УНІАН. Переможцем двох етапів конкурсу серед селищних та сільських населених пунктів на щорічному всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку» стала батьківщина Івана Франка - село Нагуєвичі Дрогобицького району.

Про це повідомили УНІАН у Дрогобицькій РДА.

Як зазначається у повідомленні, на урочистому засіданні з нагоди професійного свята «Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення» сільський голова Михайло Чапля Головним управлінням житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації був нагороджений почесною грамотою.