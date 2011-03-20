На Львівщині в автомобілі відділу освіти РДА виявили наркотики

12:52, 20 березня 2011
Львів
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У салоні авто перебував працівник РДА

Львівська область. 20 березня. УНІАН. На Львівщині в салоні службового автомобіля, який належить  відділу освіти однієї з РДА області, співробітники міліції виявили та вилучили наркотичні речовини.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, автомобіль «Деу-ланос», який належить відділу освіти однієї з РДА області,  був зупинений на автодорозі «Львів-Краківець». За кермом вказаного службового автомобіля перебував 23-річний «непрацюючий житель одного з райцентрів Львівщини», у салоні автомобіля також знаходився 24-річний «мешканець одного з міст Львівщини, працівник відділу освіти  однієї з РДА області».

Під час огляду вказаного автомобіля,  «на задньому сидінні автомобіля  було виявлено та вилучено поліетиленовий  пакет у якому знаходилися  вісім полімерних пакетів з герметичними застібками, у яких було виявлено 2,6601 грам амфетаміну та 1,73 грам маріхуани».

Проводиться розслідування.

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