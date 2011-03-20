На Львівщині в автомобілі відділу освіти РДА виявили наркотики

Львівська область. 20 березня. УНІАН. На Львівщині в салоні службового автомобіля, який належить відділу освіти однієї з РДА області, співробітники міліції виявили та вилучили наркотичні речовини.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, автомобіль «Деу-ланос», який належить відділу освіти однієї з РДА області, був зупинений на автодорозі «Львів-Краківець». За кермом вказаного службового автомобіля перебував 23-річний «непрацюючий житель одного з райцентрів Львівщини», у салоні автомобіля також знаходився 24-річний «мешканець одного з міст Львівщини, працівник відділу освіти однієї з РДА області».

Під час огляду вказаного автомобіля, «на задньому сидінні автомобіля було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет у якому знаходилися вісім полімерних пакетів з герметичними застібками, у яких було виявлено 2,6601 грам амфетаміну та 1,73 грам маріхуани».

Проводиться розслідування.