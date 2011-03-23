У Львові спалили наркотиків на понад 1 млн. грн.

Львів. 23 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові правоохоронці спалили 190 кг наркотичних речовин.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, наркотики, психотропні речовин та прекурсори були вилучені, як речові докази впродовж останніх півроку.

Найбільше - макової соломки – 187 кілограмів, а це 39 тисяч доз. Вартість такої кількості зілля – 749 тис. грн.

Було спалено також марихуану, опій, героїн, амфетамін, метадон, морфін, трамадол та ще чимало інших наркотичних засобів. У «наркотичне багаття» вкинули і прекурсори – речовини, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів.

За інформацією правоохоронців, всього було спалено наркотиків на 1,1 млн. грн.