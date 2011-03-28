Цьогоріч держава створила найбільш сприятливі умови для розвитку с/г, – Цимбалюк

13:12, 28 березня 2011
Львів
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Львів. 28 березня. УНІАН. Держава цього року створила найбільш сприятливі за останній час для розвитку сільського господарства умови. Є низка державних програм спрямованих на розвиток сільського господарства. Проте, власники сільгосппідприємств, виробники про них нічого не знають. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій, районних рад та міськими головами міст обласного значення за участю керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та керівників структурних підрозділів ОДА.

«Крім того, є постійні скарги, що надзвичайно важко взяти участь у тій чи іншій програмі. Заступники голів РДА, до функціональних обов’язків яких відноситься ця галузь, відповідні підрозділи в адміністраціях, мають доносити цю інформацію. Ми також проведемо зустріч з сільгоспвиробниками», – додав голова Львівської ОДА.

На фінансування програм фінансової підтримки з обласного бюджету планується  виділити на 2011 рік  8625 тис. грн., в тому числі: за рахунок загального фонду бюджету – 6900 тис. грн, за рахунок спеціального фонду – 1725 тис. грн. Головне управління агропромислового розвитку розробило проекти програм, які погоджені з головним фінансовим управлінням і подані на погодження в комісію з питань розвитку села і агропромислового комплексу Львівської обласної ради.

Довідка: Для підтримки розвитку сільського господарства, зокрема, діють програми та дотації: Програма «Закладання і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками», «Державна підтримка розвитку хмелярства», Програма «Фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості грунтів», Програма «Селекція в рослинництві», дотації за вирощену та продану високовагову худобу (ВРХ -1,50грн. за 1 кг. ж.в.,  свині 1,00 грн. за 1 кг. ж.в.), дотації за поголів’я корів м'ясного напряму продуктивності (племінні заводи – до 1900 грн. за одну голову, племінні репродуктори – до 1000 грн. за одну голову,  інші сільськогосподарські підприємства – до 600 грн. за одну голову), дотації за поголів’я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування (до 7,00 грн. за 1 кг. живої ваги), дотації за реалізоване молоко молокопереробним підприємствам (с.г. підприємствам - 0,35 грн. за 1 кг. базисного молока, фізичним особам - 0,30 грн. за 1 кг. базисного молока),часткове відшкодування фізичним особам (населення) за закупівлю нової установки індивідуального доїння (в межах фактичних витрат, але не більше, як 5000 грн. за одиницю).

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