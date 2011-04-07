До Великодня 19,5 тис. соціально незахищених осіб отримає подарунки

17:33, 07 квітня 2011
Львів
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Передбачено 640 тис. грн.

Львів. 7 квітня. УНІАН. У Львівській області до Великодніх свят 19,5 тис. соціально незахищених громадян отримують святкові подарункові набори.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для закупівлі таких наборів передбачено 340 тис. грн., а також заплановано залучення понад 300 тис. грн. спонсорських коштів. Спонсори та волонтери будуть дарувати продуктові набори безпосередньо у своїх населених пунктах.

Крім того, в області до Великодня територіальні центри соціального обслуговування райдержадміністрацій та міськвиконкомів допоможуть навести порядок в оселях та господарствах одиноких непрацездатних громадян та інших соціально незахищених сімей. Зокрема, проводиться побілка приміщень, дерев, впорядкування городів. Для допомоги, крім соціальних робітників територіальних центрів, залучаються волонтери.

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