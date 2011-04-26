У Львові на хабарі попався посадовець держпідприємства
Вимагав 100 тис. грн.
Львів. 26 квітня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України затримали під час одержання хабара у 100 тис. грн посадовця Державного підприємства „Державний інститут проектування міст „Містопроект” та приватного підприємця, котрий здійснював технічний нагляд за виконанням будівельних робіт.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.
Таку суму хабарники вимагали у директора фірми-підрядника за підписання довідки про вартість та акту виконаних робіт, проведених на об’єкті будівництва у Львові.
21 квітня співробітники СБУ затримали вимагачів в одному з кафе Львова, де вони і одержали хабара.
За матеріалами СБУ прокуратура Львівської області стосовно підозрюваних порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Один з затриманих взятий під варту, стосовно іншого фігуранта справи вирішується питання про обрання запобіжного заходу.