Донецька облрада не проводитиме сесію щодо подій 9 травня у Львові

Донецьк. 16 травня. УНІАН. Донецька обласна рада не має наміру проводити позачергову сесію у зв`язку з подіями у Львові 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

За його словами, керівництво області вже публічно висловило свою негативну думку про події у Львові, тому немає необхідності у проведенні сесії.

«Коли у ветеранів зривали стрічки, це в жодні рамки не лізе, це просто негідники. Я їх по-іншому назвати не можу. Все ж таки давайте ми скажемо: а чи так думають всі жителі Львова і Західної України, як ті відморозки, які це все робили? Однозначно, ні. Ми повинні сказати їм «ні». Ми говоримо «ні» тим покидькам і відморозкам, які на День Перемоги спровокували це у Львові. Ми не ініціюємо збори сесій, депутатських фракцій, ми висловили своє ставлення до цієї позиції. І я це зробив так само, як голова облради (Андрій ШИШАЦЬКИЙ) від імені депутатів», - зазначив А.БЛИЗНЮК.