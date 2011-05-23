Львівщина та іранська провінція Шираз стануть побратимами

Львів. 23 травня. УНІАН. На Львівщині перебуває делегація керівників засобів масової інформації з Іранської Республіки та заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Іранської Республіки в Україні Мохаммад алі Ескандері. У рамках візиту, який відбувся у межах меморандуму про співпрацю між Посольством Ірану в Україні та Національною спілкою журналістів України, делегація сьогодні зустрілась з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком.

Під час зустрічі іранська сторона висловила зацікавлення у налагодженні більш тісної співпраці та підписанні договору про співробітництво між Львівщиною та провінцією Шираз.

«Львів – красиве місто, яке лягає на серце. В нас є кілька практичних пропозицій в рамках яких ми б хотіли встановлення побратимських стосунків між Львівською областю та провінцією Шираз в Ірані», - відмітив керівник делегації, член редколегії газети «Іран» Дар’юш Арман.

Він також зазначив, що однією з пропозицій з їхнього боку є налагодження співпраці у галузі медицини та фармацевтики. «На цьому наголошували представники нашого міністерства охорони здоров’я. Також ми зацікавлені у залученні менеджерів з вашого регіону та інвестуванні у галузь будівництва», – сказав Дар’юш Арман.

У свою чергу, голова Львівської ОДА М.Цимбалюк висловив зацікавлення у досвіді іранської сторони щодо видобутку газу та нафти. «Ми зацікавлені у співпраці з інвесторами, готові створювати умови для інвесторів. Кожен інвестор, який приходить в область, зовнішній, внутрішній, отримує від ОДА допомогу у вирішенні всіх проблемних питань. Додам, що нас цікавлять технології видобутку корисних копалин на глибині більше 3 км. Крім того, Львівщина зацікавлена у співпраці у галузі будівництва доріг», – зазначив М. Цимбалюк.

«Знаючи успіхи у видобуванні нафти і газу в Ірані хотіли б бачити саме вас інвесторами в Львівщину, а від себе можу обіцяти сприяння і створення будь-яких умов для комфортної співпраці», - відмітив губернатор.

Делегація іранських журналістів на «Світочі»

Делегація іранських журналістів на «Світочі»

Фото Євгена Кравса