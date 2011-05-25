Ми повинні змінити ставлення громад до дерев’яних храмів, – Цимбалюк

Львів. 25 травня. УНІАН. Семінар присвячений збереженню дерев’яної сакральної спадщини Львівщини – унікальний захід. Тут присутні представники церков різних конфесій, влади, місцевих громад. Всі разом ми повинні зберегти ці унікальні пам’ятки для майбутніх поколінь. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час науково-методичного семінару «Проблеми та завдання збереження дерев’яної сакральної спадщини Львівщини».

«Ми повинні сьогодні зробити все, щоб змінити підходи у ставленні до дерев’яних церков, дзвіниць, громади повинні усвідомлювати, що вони належать не лише їм, а всій Україні, є загальнонаціональним надбанням», – додав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Люди повинні знати, як правильно опікуватись такими спорудами, розуміти, що коли їх оббивають бляхою, пластиком, це призводить до руйнації, робить споруди ще більш чутливими до вогню. На жаль, є випадки коли через людський недогляд церкви горіли. Треба виховувати культуру реставрації. Львівщина, на території якої є близько 700 об’єктів дерев’яної сакральної архітектури, повинна показати приклад іншим. Цей семінар є своєрідним поштовхом», – зазначив М. Цимбалюк.



Голова ЛОДА також відзначив роль священнослужителів у порятунку храмів: «Саме парафіяльний священик, якому найбільше довіряють у селі, може пояснити і донести до свідомості, що дерев’яна церква – не лише храм, а символ історії їх села чи міста, це духовний стержень, що єднає покоління».

Керівник області також зазначив, що потрібно підготувати пропозиції щодо можливості створення у церквах, які не мають користувачів, музеїв під опікою церкви та держави, територіальної громади: «Цю ідею колись висловив Герой України Борис Возницький. Необхідно розглянути можливість перенесення церков, які не використовують, до Музею народної архітектури та побуту в м.Львові та музеїв «Бойківщина» в м.Самборі і «Дрогобиччина» в м.Дрогобич».

У Львівській в області є унікальні пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури – 490 церков та 207 дзвіниць. Найбільша кількість – у Сколівському (46), Яворівському (44), Старосамбірському (42), Жидачівському (39) районах.

Участь усемінарі також беруть: голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, голови райдержадміністрацій, голови районних рад, відповідальні за охорону культурної спадщини працівники райдержадміністрацій та міст обласного значення, керівники церков усіх конфесій, у користуванні яких є дерев’яні церкви, міські, селищні та сільські голови, у яких на території розташовані пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури, священники (адміністратори), які обслуговують дерев’яні церкви, керівники підрозділів МНС у районах, керівники відділів УВС у районах, представники Інспекції Держархбудконтролю у районах, керівники відділів архітектури райдержадміністрацій, керівники відділів культури райдержадміністрацій; представники громадських організацій (УТОПІК та ін.), громадські та культурні діячі.