Цимбалюк поїхав на нараду щодо підготовки до Дня Незалежності

13:46, 30 травня 2011
Львів
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Головує - Віктор Янукович

Львів. 30 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк бере участь у засіданні Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Сьогодні в м. Києві під головуванням Президента  України Віктора Януковича відбувається засідання Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності України.

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