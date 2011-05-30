Цимбалюк поїхав на нараду щодо підготовки до Дня Незалежності

Львів. 30 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк бере участь у засіданні Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Сьогодні в м. Києві під головуванням Президента України Віктора Януковича відбувається засідання Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності України.