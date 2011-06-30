У Росію з Радехова вивезуть 652 тонни меланжу. Фото

Львів. 30 червня. УНІАН. Учора, 29 червня, у Львівській області відновилася реалізація додаткової угоди проекту ОБСЄ-Україна щодо утилізації запасів компонентів рідкого ракетного палива типу «меланж». Про це УНІАН повідомив представник Регіонального медіа-центру МО України (м.Львів) Вадим Бакай.

З Російської Федерації до складу ракетного палива Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, що розташований неподалік міста Радехова Львівської області, прибуло 12 спеціальних залізничних вагонів.

Як пояснив командир військової частини підполковник Олександр Ятлук, особовий склад частини, який задіяний до заходів завантаження меланжу на залізничний транспорт, без порушення заходів безпеки та норм охорони навколишнього середовища вже завершив закачування небезпечної речовини до спеціальних вагонів.

Загалом цього разу завантажено 651,8 тонн окислювача ракетного палива. Небезпечний вантаж невдовзі вирушить до Росії, де на потужностях компанії «Техноазот» буде перероблений у продукти суто цивільного призначення.

«Ще у 2010 році на цьому складі ракетного палива зберігалося 3,2 тис. тонн меланжу, – повідомив заступник командувача Західного оперативного командування з логістики – начальник логістики Західного ОК генерал-майор Сергій Ніколаєв, відповідальний за вивіз компонентів ракетного палива з підпорядкованої військової частини та безпеку його завантаження. – Останній раз вивезення окислювача ракетного палива з під Радехова було здійснено в грудні 2010 року. І лише зараз цей процес знову відновився. Перерва у реалізація проекту ОБСЄ-Україна щодо утилізації запасів компонентів рідкого ракетного палива типу «меланж» виникла у російської сторони. Росіяни через зміни у своєму законодавстві були змушені відтермінувати перевезення. Крім того, у цей час відбулася зміна власника підприємства-переробника. Але зараз процес утилізації меланжу відновлено, узгоджені нові терміни вивезення і, будемо сподіватися, затримок більше не виникне», – сказав він.

Генерал-майор Сергій Ніколаєв також повідомив, що у ємкостях Радехівського складу ще залишається близько 1400 тонн меланжу. Його протягом найближчих місяців планується вивезти трьома рейсами. Сподіваємося, що до осені поточного року Західні області України повністю позбудуться окислювача ракетного палива типу «меланж».