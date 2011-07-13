На Львівщині обговорять економічні реформи

Львів. 13 липня. УНІАН. 18-22 липня у Львівській області із робочим візитом перебуватиме 19 представників Координаційного центру з уповноваження економічних реформ у Львівській області Адміністрації Президента України.

Про це під час наради із керівниками структурних підрозділів Львівської ОДА повідомив заступник керівника апарату Львівської ОДА Орест Матвіїшин. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадських зв’язків Львівської ОДА.

Під час наради обговорено план перебування представників Координаційного центру з уповноваження економічних реформ у Львівській області 18-22 липня 2011 року.

Також передбачена нарада представників Координаційного центру з керівниками Мостиської РДА, районної та міської рад, а також робота у структурних підрозділах Львівської міської ради.